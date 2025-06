155 Anzeigen im Rahmen von Tuning-Kontrollen

Strafbescheide in Höhe von 16.000 Euro

16 Lenkern wurden die Kennzeichen wegen schwerer technischer Mängel mit Gefahr im Verzug noch an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 155 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet und von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach Strafbescheide in Gesamthöhe von 16.000 Euro ausgestellt.