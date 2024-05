Wiener Wirte „verkaufen Atmosphäre und Stimmung“

Das #wienliebe-Festival auf dem Rathausplatz hat fünf der größten Namen der Wiener Gastronomie mit Bürgermeister Michael Ludwig an einem Tisch versammelt. Was sie eint: Der Stolz darauf, was Wien zu bieten hat, und die Gewissheit, dass Wiener Gastlichkeit kein Auslaufmodell ist – wenn man weiß, worauf es ankommt.