Die Wiederauferstehung der Wiener Wirtshäuser

Der Himmel auf Erden

So etwa im Gasthaus Heidenkummer (8., Breitenfelder Gasse 18). 2016 hat es Michael Heidenkummer in 3. Generation übernommen. Das Spezialgericht heißt Himmel auf Erden, eine gebratene Blunze mit Apfel, Erdäpfelpüree und Röstzwiebeln. Altwiener Backfleisch oder Schweinsleber stehen auch auf der Karte. „Das Wirtshaus ist viel mehr als nur das Essen. Wir bieten unseren Gästen Ansprache und Aufmerksamkeit“, so Sybille Heidenkummer. Eine soziale Institution im Grätzel also: In der Früh komme der Straßenkehrer, zu Mittag die Pensionisten und am Abend der Politiker. Ein Platz für alle also.