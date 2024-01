Wirt: „Wir trauen uns, so zu sein wie früher“

Beständigkeit kommt an

„Wir trauen uns so zu sein, wie es früher war“, sagt Wirt Christian Grünauer. Viele wollten alles neu erfinden und würden scheitern. „Bei uns schmeckt das Gulasch noch so wie vor 67 Jahren“, sagt er. Und das kommt an. Geöffnet hat das Gasthaus an Wochentagen von 18 bis 24 Uhr - und die Tische sind meist ausreserviert.