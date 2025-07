Mit schweren Schenkeln als Meister durch die Berge

Auf jener in Linz steigen am 29. und 30. Juli die heimischen Meisterschaften. „Da bin ich natürlich am Start, fahre am 30. abends aber auch noch das Welser Altstadtkriterium“, lässt er sich als regierender Meister auf der Straße auch diesen Klassiker nicht nehmen. „Das ist auch sehr flach, das kommt mir doch wieder mehr entgegen.“