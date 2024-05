St. Pölten bietet gratis Zugang zu Sportgeräten

Diese sportliche Bespielung der vorhandenen Infrastruktur spielt auch in St. Pölten eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung. „Wir wollen unserem Ziel der „Fittest City“ auch Taten folgen lassen und freuen uns, dass ab sofort jede St. Pöltnerin und jeder St. Pöltner, an vier verschiedenen Standorten gratis Sportgeräte leihen und nutzen kann“, so Bürgermeister Matthias Stadler.