Bei umstrittener Jobbesetzung Bewerber übergangen?

„Muss-Kriterien“ nicht erfüllt

Die Zweit- und Drittangeklagten, beide ehemals Vizerektorinnen, bekannten sich ebenfalls nicht schuldig und bestätigten im Wesentlichen die Aussagen des Erstangeklagten. Die Entscheidung darüber, dass insbesondere die wissenschaftliche Berufspraxis nicht in ausreichendem Ausmaß beim Betroffenen vorhanden gewesen sei, sei einstimmig gefallen, betonte die Zweitangeklagte. Dass sie sich diskriminierend über den Bewerber geäußert habe, stellte sie in Abrede. Die Drittangeklagte bestätigte, dass der Bewerber in der Ausschreibung genannte „Muss-Kriterien“ nicht erfüllt habe.