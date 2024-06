Oilers folgen Panthers ins Stanley-Cup-Finale!

Die Oilers können nun für den ersten Stanley-Cup-Sieg eines kanadischen Teams seit geraumer Zeit sorgen. Nach dem Triumph der Montreal Canadiens 1993 kamen alle Gewinner des Pokals aus den Vereinigten Staaten. Im Vorjahr setzten sich die Vegas Golden Knights gegen die Panthers durch, denen heuer die Rückkehr in die Finalserie gelang. Die Panthers rangen im Halbfinale – ebenfalls mit 4:2-Siegen – die New York Rangers nieder. Das Team aus Florida hat dank der besseren Bilanz in der Hauptrunde den Heimvorteil auf seiner Seite, das erste Spiel findet am Samstag (Nacht auf Sonntag MESZ) in Sunrise nördlich der US-Metropole Miami statt.