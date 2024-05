Pflegeheimleiter griff in die Kasse: Ein Jahr Haft

Der Mann hat als administrativer Leiter eines Pflegewohnheims der Kärntner Caritas in die diversen Kassen gegriffen, dies mit Fake-Belegen vertuscht und das Geld bei Online-Sportwetten durchgebracht. Es geht um rund 84.000 Euro, die er nun in 300-Euro-Monatsraten abstottern will. „Ich habe zum Glück ja immer gute Jobs“, betont er.