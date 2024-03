Hierländer: „Ich brauche keinen Spieler-Manager“

Austria Klagenfurt startet am Sonntag (14.30 Uhr) daheim in die „Mission Europa“. Sturm-Kapitän Stefan Hierländer lobt die „Violetten“, denkt oft an seine Kärntner Heimat – und muss derzeit auch trauern. Klagenfurt-Trainer Peter Pacult war jedenfalls auf Christian Ilzers Spione vorbereitet. Plus: Ein Trainer-Abgang könnte in Waidmannsdorf bevorstehen.