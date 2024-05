Tirol: Hagel richtete 180.000 Euro Schaden an

In Teilen Tirols gingen am Sonntagabend Hagelschauer nieder, die in der Landwirtschaft einiges an Schaden anrichteten. Betroffen waren vor allem Gemüsekulturen und Obstanlagen inklusive Netzvorrichtungen im Bezirk Innsbruck-Land, wie die Österreichische Hagelversicherung am Montag berichtete.