Kärntner Flug-Polizei war 845 Stunden in der Luft

Alles Gute kommt von oben - heißt es so schön. Auch wenn Kriminelle das in diesem Fall etwas anders sehen dürften. Denn wenn das Team der Kärntner Flugpolizei von ihrem Stützpunkt am Flughafen Klagenfurt abhebt, um sich auf Verbrecherjagd zu begeben und um ihre Kollegen am Boden bei der Fahndung zu unterstützen, stehen die Chancen für Flüchtige schlecht. Mit ihrem zweiten Hightech-Auge, der FLIR-Wärmebildkamera an der Heli-Schnauze, entgeht den Beamten fast gar nichts.