Karkogel mangels Schnee außer Betrieb

Plusgrade, Regen, Föhn - das war zu viel. Seit dem letzten Schneefall am 23. Jänner ist das weiße Gold regelrecht zerronnen. So ist kein Betrieb mehr möglich am Karkogel. Die Schneekanonen an der Talstation stehen, die Urlauber weichen aus oder widmen sich anderen Aktivitäten. Dass die Lifte nochmals in Betrieb gehen in diesem Winter, ist eher unwahrscheinlich.