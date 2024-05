Rekordhai Mössmer ist italienischer Bauer

Wolfsbarsch als Namensgeber

Der Name „Spigolio“ wurde im Lieblingsrestaurant am Meer geboren. In Anlehnung an ihren Lieblingsfisch Wolfsbarsch, Spigola. Die jährliche Produktion schwankt zwischen 600 und 800 Litern. Das zertifizierte Öl wird auch in einem Top-Restaurant in Follina verwendet.