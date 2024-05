Steirischer Schuldenberg wächst und wächst

Und dann kam Corona! Ein Satz, der in den letzten Jahren viele Erfolgsgeschichten jäh zu Ende geschrieben hat. So ist’s auch beim Steirer-Budget. Durfte in Vor-Pandemie-Jahren Finanzreferent Anton Lang (SPÖ) das Erreichen einer schwarzen Null im Landeshaushalt auf sein Haben-Konto verbuchen, machte ihm die Krise ab 2020 einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile ist der Schuldenberg des Landes auf 5,72 Milliarden Euro angestiegen, im Vorjahr kamen noch einmal 896,9 Millionen dazu. Wobei das Gros – 532,8 Millionen – der Kauf der 25-Prozent-Anteile an der Energie Steiermark ausmachte. Gleichzeitig stiegen aber auch die Vermögenswerte an, auf nunmehr 1,9 Milliarden Euro.