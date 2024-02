Kind starb an Krebs: Darum droht Eltern Haftstrafe

Gewichtsverlust von 20 Kilogramm, Geschwülste, Schluckbeschwerden, Atemnot, Lähmung - was Valerie (Name geändert) in ihren letzten Lebensmonaten durchmachen musste, klingt furchtbar. Und ebenso furchtbar ist der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft Klagenfurt den Eltern der mit 14 Jahren verstorbenen Schülerin macht!