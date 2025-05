FC Pinzgau kann wieder auf Samba-Kicker bauen

Sein Team eröffnet in Tirol bereits am Mittwoch die 27. Runde der Regionalliga West. Nach dem Landescup-Sieg haben die Saalfeldener das ÖFB-Cup-Ticket bereits fix in der Tasche. In der Tabelle ist für den aktuellen Tabellenelften nicht mehr viel möglich. „Wir wollen einfach Punkte machen und uns schon auf die nächste Saison vorbereiten“, weiß auch Joao Pedro, dass die Luft in der Liga für heuer mehr oder weniger draußen ist.