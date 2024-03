Mittelfeldtalent verlängert Vertrag bei BW Linz

Pinzgauer glaubt an Talent

Grund genug für Sportdirektor Christoph Schösswendter mit dem Talent zu verlängern. „Mit Alex konnten wir einen jungen und vielversprechenden Spieler davon überzeugen, weiter bei uns im Klub zu bleiben. Seine Entwicklung ging in den letzten Monaten steil nach oben und wir sind überzeugt davon, dass noch viel Potenzial in ihm steckt“, wird der Pinzgauer in einer Vereinsaussendung zitiert.