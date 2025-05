Auch als Dritter darf man vom Aufstieg träumen

1. Klassen: St. Veit und Wals-Grünau 1b kommen, Stand jetzt, aus den beiden 2. Landesligen herunter. Dafür dürfen Platz eins und zwei aus den beiden 1. Klassen (Mühlbach/Hk. und Zell am See bzw. Nußdorf und Hallein 1b) hinauf. Achtung: Der Dritte – Austria Salzburg 1b bzw. Flachau – steigt auch auf, wenn es in seiner Region keinen Absteiger aus der 1. Landesliga und zwei Aufsteiger aus der 2. Landesliga gibt. Die Absteiger heißen Anif 1b und FC Pinzgau 1b (Team zurückgezogen).