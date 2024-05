Deutschkurs-„Schwänzern“ droht nur wenig Gefahr

In Österreich werden diese offiziell über den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) organisiert. Und das Angebot beziehungsweise die Nachfrage wächst stetig. Im vergangenen Jahr wurden österreichweit 66.600 Kursplätze angeboten. 38.700 davon alleine in Wien. Im ersten Quartal 2024 waren es schon 18.100 Plätze – ein Plus von sieben Prozent.