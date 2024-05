Plötzlich hüfthoch im Schnee: Hubschrauber-Bergung

Die Bergrettung Mayrhofen musste am Dienstag gegen 14.30 Uhr ausrücken, um mit dem Polizeihubschrauber einen 42-jährigen Deutschen aus seiner misslichen Lage zu retten. Der Deutsche war zuvor um 8.30 Uhr von Mayrhofen Richtung Ahorn Bergstation aufgebrochen. Doch, auf 1850 Meter liegt in Tirol noch Schnee, unter welchem der Wanderweg für den 42-Jährigen ein Rätsel bleiben musste. So beschloss er, über wegloses Gelände zu einem querenden Wanderweg aufzusteigen.