Dort kann man ein Stück des Lebens erwandern

Der Beginn der Wandersaison wird am Pfingstmontag, 20. Mai, am Parkplatz des Kräutergartens Bad Traunstein im Waldviertel eingeläutet: Dort wird um 9 Uhr die 14 Kilometer lange Etappe 9 des Lebensweges „50-60 Jahre – Ernte / die neue Freiheit“ bis zum Astronomischen Zentrum Martinsberg in Oed gestartet.