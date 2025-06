Kampfansage der 4. Kraft an BW Linz, LASK und Ried

Den Meisterweg! Wer denkt, dass es diesen im Fußball nur bei Europacup-Auslosungen gibt, irrt: So führt dieser den FC Hertha Wels nach dem allerletzten Drittliga-Spiel am Freitag in Treibach direkt nach Jesolo! Wo bis Montag der Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert wird. Davor hatte der Meisterweg die Regionalliga-Champs bereits nach Marchtrenk gelockt.