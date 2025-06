Die starken Frauen tragen keine Bärte

Starke Charakterfiguren

In Simone Neumayr hat Mason, der auch Regie führt, eine grandiose Schauspielerin, die sich von der Figur Polaris ausgehend, immer wieder in eine der Abenteurerinnen verwandelt. Sie zeigt viele unterschiedliche Facetten, um die Damen vielfältig zu charakterisieren. Eine wichtige Rolle spielt auch der Einsatz der Requisiten, denn es spinnt sich nicht nur buchstäblich ein roter Faden durch diese Frauengeschichten, sondern wenige Dinge verwandeln sich durch minimale Eingriffe in unterschiedlichste Landschaften (Bild Michaela Mandel) oder Orte.