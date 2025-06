Seit 10 Jahren ist klar, dass Cumberland schließt

Die SPÖ schaltet jetzt in den Angriffsmodus und legt offen, wie sehr dieses Thema in der Vergangenheit verschlafen wurde. „Seit vielen Jahren ist bekannt, dass die bauliche Substanz des Schlosses nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Die Landesregierung hat verschiedene Varianten geprüft, darunter auch ein ergänzendes, EU-gefördertes Projekt in regionaler Nähe“, schreiben die SPÖ-Abgeordneten in einem Initiativantrag, der heute, Donnerstag, in den Landtag eingebracht wird.