Heftiger Widerstand gegen neues Logistikzentrum

Thema im Gemeinderat

Im Gemeinderat wird die Umwidmung am 26. Juni zur Debatte stehen. Im Vorfeld kommen sowohl von der Bürgermeisterpartei ÖVP als auch SPÖ und FPÖ durchaus positive Signale, da im örtlichen Entwicklungskonzept das Areal auch als Betriebsbaugebiet vorgesehen ist. Durch die neue Firma könnte wieder mehr Geld in die Gemeindekasse fließen, und durch die Schaffung neuer Jobs müssten womöglich auch nicht mehr so viele Neukirchner nach Linz oder Wels pendeln.