Bekannter Wirt denkt über Abschied aus Gastro nach

Im Ton vergriffen

Doch deren Sohn Lukas vergriff sich bei einem Posting im Ton. „Leider leben wir in einer Zeit, in der manches in der ersten Emotion geäußerte Wort gleich zur viralen Story oder zum Shitstorm aufgebauscht wird. Das ist leider auch unserem Sohn passiert. Er und wir als Familie wollten keinesfalls die gute Partnerschaft mit dem Stift Schlägl schlechtreden oder gar einen Streit vom Zaun brechen. Falls etwas falsch verstanden wurde, tut uns das sehr leid“, betont Michael Staybl im Namen der Familie, die in der Gastro-Branche seit vielen Jahren einen guten Ruf genießt.