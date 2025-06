Backofen mit der Aufschrift „Judenfalle“ versendet

Rechtsextreme Taten stiegen sehr stark an

Dieser Vorfall ist leider keine Ausnahme. Eine genauere Analyse der staatlichen Kriminalstatistik zeigt, dass die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in den Jahren 2020 bis 2023 angestiegen ist. Rund 60 Prozent der als rechtsextremistisch klassifizierten Taten würden dabei Verstöße gegen das Verbotsgesetz ausmachen. Regional stark überrepräsentiert in dieser Statistik sind die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg.