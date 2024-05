Unfälle auf Tirols Straßen kosteten 980 Mio. Euro

Tempo 80 auf Freilandstraßen eine Forderung

Laut VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky sei eine geringere Geschwindigkeit im Straßenverkehr ein zentraler Hebel, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren: „Ein niedrigeres Tempo bedeutet einen kürzeren Anhalteweg, wodurch die Zahl der Unfälle sinkt, ebenso die Verletzungsschwere.“ Sie fordert – so wie in vielen anderen europäischen Ländern – auf Freilandstraßen Tempo 80 statt 100. Weiters spricht sie sich dafür aus, das Vergehen „Handy am Steuer“ ins Vormerksystem aufzunehmen.