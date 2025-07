Mit dem Gleitschirm die Landschaft erforschen

Im Oktober fährt Staber jedes Jahr in das Himalaya -Gebirge, ist dort bei einem Langflug auf 5000 bis 5500 Metern Seehöhe oft 210 Kilometer unterwegs. „Von New Delhi geht es in zwölf Stunden abenteuerlicher Fahrt in den Norden von Indien nach Bir, das am Fuße des Gebirges liegt. Dort treffen sich alle Jahre im Herbst die besten Streckenflieger, um sich mit den guten thermischen Bedingungen bis auf 6000 Meter tragen zu lassen und damit mehr als 200 Kilometer lange Strecken zu fliegen. Dabei ist man gut acht Stunden durchgehend in der Luft. Ein Highlight war für mich, als mich ein Schwarm riesiger Bartgeier umkreiste. Dort ist es natürlich eiskalt, man braucht daher eine Daunenausrüstung.“