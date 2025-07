Auto stürzt hundert Meter ab und landet im Bach

Kurz nach 18 Uhr heulen am Dienstag in der Innerkrems die Sirenen. Die Feuerwehren Eisentratten, Leoben und Kremsbrücke werden gemeinsam mit der Hauptwache Villach, der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, der Wasserrettung und Einsatztauchern zu einem Verkehrsunfall auf der Innerkremser Straße gerufen. Dort ist ein Fahrzeug zwischen Innerkrems und Schönfeld rund einhundert Meter über steiles Gelände abgestürzt und in der Krems gelandet.