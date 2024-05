Polarlichter waren sogar über dem Schöckl zu sehen

In der Nacht auf Samstag zogen Polarlichter viele Steirer in den Bann. Denn diese waren außergewöhnlich weit im Süden zu sehen. Auch in den nächsten Nächten besteht die Chance, das bunte Himmelspektakel mitzuerleben. Grund ist ein Sonnensturm, der die Erde fest im Griff hat.