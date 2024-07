Bandenkriege in Wien ++ Unzufriedenheit steigt

Am Sonntagabend haben sich Männergruppen zu einer Schlägerei in Wien verabredet. Während der Streit am Freitag und am Samstag in der Brigittenau noch relativ glimpflich ausgegangen ist, wurden am Sonntagabend vier Personen schwer verletzt. Ein Tschetschene wurde festgenommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat unterdessen das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl beauftragt, Aberkennungsverfahren für Beteiligte mit Schutzstatus einzuleiten. Die Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit wies er an, vor allem in den Abendstunden die Polizeipräsenz „massiv“ zu erhöhen und da vor allem Bahnhöfe, U-Bahnstationen und Parks verstärkt zu überwachen.