Mord und Suizid in Graz ++ Orbán trifft Trump

Am Freitagmittag hat es in Graz einen Großeinsatz von Polizei und Cobra gegeben. Laut Polizei sind in einer Anwaltskanzlei mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein 29-jähriger Mann soll zuerst auf eine 23-jährige Frau geschossen und danach die Waffe auf sich selbst gerichtet haben, was tödlich geendet hat. Und: Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat den ehemaligen US-Präsidenten Trump besucht. Orbán befindet sich momentan auf einer „Friedensmission“. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, 12. Juli 2024, präsentiert von Jürgen Winterleitner.