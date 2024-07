Raab vor Ort: Flughafen-Wien jetzt Kinderparadies

Stolze 29,5 Millionen Passagiere zählt der Wiener Flughafen jedes Jahr. Mit mehreren Erweiterungen wird der Airport nun noch familienfreundlicher. So können sich Eltern jetzt über mehr Angebote für die Kleinsten freuen. An zwei verschiedenen Gates (D und F) gibt es genügend Platz zum Austoben. Am „Family Fun Gate“ (Gate F) ist der Indoor-Spielplatz 70 Quadratmeter groß, auf dem Kinder von zwei bis zehn Jahren rutschen, durch ein Labyrinth hüpfen und zwischen Schaumstoffschlangen krabbeln können.