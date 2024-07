IS-Fanatiker tot in Zelle ++ Clan-Terror

Der 40-jährige Verdächtige im Fall des geplanten Anschlags auf den Stephansdom wurde wenige Stunden vor seiner Anhörung tot in seiner Zelle gefunden. Und: In Wien tobt nach einer Attacke auf einen Tschetschenen der Clan-Terror. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 11 Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.