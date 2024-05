Auf Streiters Buam wartet im Finale die Reichenau

Die Reichenau tanzte am Donnerstag als „weißes Ballett“ ins Finale des Tiroler Cups, besiegte Hall mit einer Gala in der zweiten Halbzeit 5:0. Volders genoss nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Favorit WSG Juniors die Ringelreihe. Das Endspiel steigt am Pfingstmontag in Kematen.