Genug schöne Worte: Jetzt muss Anzengruber liefern

Eine neue politische Gruppierung will bei der Nationalratswahl im Herbst antreten: Die Gelben. Ausgehend von Oberösterreich haben sich bereits laut Homepage sechs Landesorganisationen konstituiert: „Der neue Farbtupfen in Österreichs Politik!“ Tirol ist noch nicht darunter. Aber: Im Jänner dieses Jahres fand bereits eine Klausurtagung in Innsbruck statt.