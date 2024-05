Die Grazer Fahrradpolizei ist wieder auf der Jagd

Was kostet wie viel?

Die Reaktionen auf die Beamten sind grundsätzlich relativ positiv. „Und wir mahnen ja weit mehr ab, als wir wirklich strafen“, beruhigt Rainer Sengseis. Aber natürlich gibt es Delikte, wo sie kein Pardon kennen, wie das Handy am Ohr oder Alkohol. Das Telefonieren schlägt sich übrigens mit 50 Euro zu Buche, fehlendes Licht immerhin mit 20 Euro und das Fahren am Gehsteig kostet zehn Euro.