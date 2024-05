Zimmer mit Aussicht für schwerkranke Patienten

Patienten können Helfer immer sehen

Alle Zimmer sind so ausgerichtet, dass die Patienten immer die Natur vor dem Fenster ganz nah vor Augen haben und gleichzeitig Blickkontakt zum Stationsstützpunkt halten können. So wissen sie das Behandlungsteam stets in der Nähe. Das sorgt für Entspannung und Abbau von Ängsten.