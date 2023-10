Trotz Hinweisen bleibt Treppelweg-Fall mysteriös

Was ist am Freitag zwischen 10.40 und 10.47 Uhr am Halleiner Treppelweg passiert? Diese Frage brennt den Salzburger Kriminalisten unter den Fingern. Denn: Passanten fanden dort zwischen dem Urstein-Steg und dem Bootshaus des Ruderclubs eine Frau (32) mit schweren Kopfverletzungen. Bisherige Befragungen brachten keinerlei Hinweise darauf, wie diese Verletzung entstanden ist. Es könnte sich aber um eine Straftat gehandelt haben. Deshalb bittet die Polizei seit dem Wochenende um Mithilfe aus der Bevölkerung: „Es haben sich bereits mehrere Personen gemeldet. Die Aussagen werden evaluiert“, heißt es. Die Ursache für schweren Verletzungen bleibt noch ein Rätsel.