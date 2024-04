Treppelweg-Täter versteckte Kamera in WC-Anlage

Der Serbe (45) hatte keinen Wohnsitz, hielt sich wohl auch illegal im Land auf. Nach einer Polizeikontrolle im Februar 2024 kam er in Schubhaft, seine DNA wurde in die Datenbank eingespeist. So konnte auch der Kriminalfall um die Schwerverletzte am Halleiner Treppelweg gelöst werden: Wie die „Krone“ berichtete, entdeckten Passanten am 29. September 2023 die Frau blutüberströmt am Asphalt liegend. Damals war noch völlig unklar, woher die Verletzungen stammen.