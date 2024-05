Mofa von Tiroler (15) fängt während Fahrt Feuer

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr war der Jugendliche mit dem nicht zum Verkehr zugelassenes Mofa auf der Anna-Dengel Straße in Hall in Tirol unterwegs. Doch plötzlich begann das Fahrzeug stark zu rauchen. „Der 15-Jährige bemerkte den Brand und hielt er das Motorfahrrad sofort an“, heißt es seitens der Polizei.