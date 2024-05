12-20 Uhr: AERON Pop Up in Vienna am Neubaugürtel 20, 1070

19-21 Uhr: Vernissage: ArteMisia im frauen im Zentrum (Windmühlg. 26)

19:30-22 Uhr: Film & Gespräch I What a FeelingCaroline Peter im Votivkino, 1090