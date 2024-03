Gut getarnt: So kommt Kokain zu uns nach Europa

„Schnee“ in Hafen heimlich entfernt, Ladung überwacht

Aber auch in Österreich waren Drogenfahnder des LKA NÖ und des Bundeskriminalamtes erfolgreich: Im Zuge der „Operation Joker“ kam es zur Rekordsicherstellung von 135 Kilo Kokain in Teakholzbrettern am Hamburger Hafen.