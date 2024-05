Kuchl besteht Reifeprüfung, SAK vor Ligaverbleib

Doppelter Jubel in Blau-Gelb

Derweil hat der SAK den Klassenerhalt so gut wie fixiert. Die Nonntaler bogen Rivale Anif mit 3:0, womit nur mehr ein Punkt fehlt. Hager schnürte einen Doppelpack, zudem trug sich der starke Gallei in die Schützenliste ein. „Hier ist was Entstehen. Wenn ich mir die Freude nach dem Spiel in der Kabine ansehe, dann sehe ich eine richtige Mannschaft“, war Obmann Walter Larionows zufrieden. Der Traditionsklub hatte aber noch einen Grund zu feiern: Mit Manchester United gewann der Lieblingsklubs etlicher SAKler am Samstag das Derby-Finale im englischen FA-Pokal gegen Manchester City. „Es hat geholfen, den Fußballgott anzubeten. als United-Fan hat man es ja nicht immer so leicht“, so Ex-Stürmerass Larionows.