Mehrtägige Party gipfelte in Festumzug

Am Samstag mussten sich die Festbesucher allerdings wärmer anziehen. Der vorhergesagte Regen trat am Nachmittag just zu Beginn des großen Festumzuges ein. Gut, dass es wenig später eine trockene Ausweichmöglichkeit gab. Das Festzelt am Badesee in Uttendorf erwartete die vor allem jungen Besucher zum Konzert- und Discoabend.