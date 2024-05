Premiere nach 11 Rapid-Jahren! „Macht brutal Spaß“

Dibon, der mit seiner Frau und kleinen Tochter in Schwechat lebt, sehr auf die Ernährung achtet, verfolgt auch den grün-weißen Frauen-Fußball genau. Da Rapid II und die Girls oft in Hütteldorf trainieren, „gibt’s immer wieder einen Austausch. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, und werde ein Auge draufhaben.“ Auch am 16. Juni. Da folgt im Allianz Stadion der erste internationale Test gegen die Nürnberg-Frauen, ersehnt man einen neuen heimischen Rekordbesuch (über 10.051 Fans) und will so Geschichte schreiben.