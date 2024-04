Von Oberwölz auf einen einsamen Gipfel

Wir starten in Oberwölz (830 m) bei der Wander-Infotafel gegenüber der Stadtpfarrkirche und folgen den gelben Wegweisern in Richtung Freizeitzentrum und Pleschaitz (939). Nach ca. 10 Minuten überqueren wir den Wölzerbach und sehen am Waldrand den Einstieg in den Wanderweg. Es geht durch das Gelände des Hochseilgartens hindurch und darauffolgend relativ steil durch den Wald.