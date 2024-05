Für SPÖ hat der 1. Mai nichts an Glanz verloren

Mehr Arbeitszeit – Griff in die Geldtasche

Und er kündigte auch Widerstand an: „Manche wollen allen Ernstes die wöchentliche Arbeitszeit auf 41 Stunden erhöhen – bei gleichem Lohn. Diesen Griff in die Geldtaschen der Beschäftigten, diesen Lohnraub per Gesetz, werden wir zu verhindern wissen!“